Volkan Demirel hayallerini süsleyen takımı açıkladı

Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Hatayspor gibi takımların başında gösterdiği performansla dikkat çeken Volkan Demirel, EURO 2024’ü ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

EURO 2008’de elde edilen başarının üzerine çıkabileceklerini belirten Demirel, milli takımın ruhunu ve onurunu vurgulayarak, taraftar desteğinin önemine işaret etti. “Biz her şeyimizle bunu hak ediyoruz,” diyen Demirel, genç ve tecrübeli kadronun Avrupa’daki deneyimlerini sahaya yansıtması halinde, 2008’deki başarıdan daha fazlasını gerçekleştirebileceklerine inandığını ifade etti.

Demirel, "Bütün Milli Takım, ruhuyla, onuruyla, gururuyla oyuncularımız sahada; taraftarımız, vatandaşlarımız da tribünde elinden geldiği kadarıyla destek vererek bu akşam Türkiye adına güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten bunu hak ediyoruz. Biz her şeyimizle bunu hak ediyoruz. İnşallah bu turnuvada bunu başarırız" yorumunu yaptı.

Çok genç bir takıma sahip olduğumuzu hatırlatan Volkan Demirel, "Aynı zamanda da tecrübemiz yüksek. Avrupa'da oynayan çok oyuncularımız var. Duygularımızı da buna ekleyebilirsek 2008'de başardığımızdan daha fazlasını başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Bu akşamki maçı geçersek eğer önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Tivibuspor'a konuşan Demirel, "Hedefim inşallah 2032'de A Milli Takım'da teknik direktör olarak bulunmak. Türk bayrağının olduğu her yerde görev almaya hazırım!" diyerek hedefi hakkında net bir açıklamada bulundu.

Daha önce Karagümrük’te 1,71 puan ortalaması ile başarı sağlayan Demirel, Hatayspor’da ise 1,16 puan ortalaması elde etti.