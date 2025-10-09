Süper Lig'de kötü gidişatın faturasını Markus Gisdol'e kesen Kayserispor'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

BAŞKAN NURETTİN AÇIKALIN'DAN CEVAP GELDİ

Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran ve şu sıralar NOW Spor'da yorumculuk yapan Volkan Demirel'in teknik direktörlük görevi için düşünüldüğü yönünde çıkan iddialara Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan cevap geldi.

"VOLKAN DEMİREL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Nurettin Açıkalın konuyla ilgili Sporx'ten Faruk Açıkalın'a konuşarak, "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil." dedi.

KAYSERİSPOR BJELICA İLE GÖRÜŞÜ

Öte yandan Kayserispor'un kısa bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.