Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, görevinden istifa etti.

VOLKAN DEMİREL BAŞLANLIK SEÇİMİ SONRASI KARAR ALDI

Gençlerbirliği'nde dün yapılan seçimin ardından yeni başkan Arda Çakmak olmuştu. Eski başkan Mehmet Kaya, seçimden çekilmişti. Bu gelişmenin ardından Başkent ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel istifa etti.

İşte Demirel'in yaptığı açıklama:

"Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim."

GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başında 6 mücadeleye çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.