Volkan Demirel kahroldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Volkan Demirel kahroldu

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.

Akyarlar Mahallesi’nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı.

Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

resim-2024-06-25-195111579.png

İlgili Haberler
Trabzonspor çıldırdı şampiyonluk istiyor
Zaniolo'nun sevgilisini elinden kaptı. Golü doksana taktı. Mattia Zaccagni Icardi gibi yaptı
Son Haberler
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı Yerel Haberler
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzonspor çıldırdı şampiyonluk istiyor Spor
Trabzonspor çıldırdı şampiyonluk istiyor
Zaniolo'nun sevgilisini elinden kaptı. Golü doksana taktı. Mattia Zaccagni Icardi gibi yaptı Spor
Zaniolo'nun sevgilisini elinden kaptı. Golü doksana taktı. Mattia Zaccagni Icardi gibi yaptı
Ukraynalı göçmenler Almanları bıktırdı Dünya
Ukraynalı göçmenler Almanları bıktırdı
Ağabeyini bıçakladı ardından balkonda harakiri yaptı. İşte o anlar Yerel Haberler
Ağabeyini bıçakladı ardından balkonda harakiri yaptı. İşte o anlar
Soylu'nun oğlunun şirketi 3 yılda vergi ödemeden yüzde 4900 büyümüş Gündem
Soylu'nun oğlunun şirketi 3 yılda vergi ödemeden yüzde 4900 büyümüş