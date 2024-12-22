Volkan Demirel maç sonu Şenol Güneş'e patladı: 'Çok terbiyesizsin' dedi, asıl sen terbiyesizsin

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bodrumspor'u ağırladı. İlk yarının 0-0 bitmesinin ardından zorlu geçen karşılaşmada Trabzonspor, 86. dakikada Pedro Manheiro'nun attığı golle Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın öncesinde Şenol Güneş'e tepki gösteren Volkan Demirel maçtan sonra da tepkisini sürdürdü.

Demirel'in açıklaması şöyle:

"Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Sen ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." ifadelerini kullandı.

"Yaşanan bazı olaylar var, herkes kafasına göre yazar çizer... Benim camialarla problemim yok, şahıslarla var. Bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz. Ben iki büyük olay yaşadım, biri babamın kaybı diğeri de deprem. Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye çalışırken Şenol hoca, o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Beni tünel girişinde bekleyip 'Sen terbiyesizsin' dedi. Camialara şirin gözükmek için bu hale geliyorsan sensin terbiyesiz."

NE OLMUŞTU?

Şenol Güneş, Volkan Demirel hakkında ne demişti?

Şenol Güneş, 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

DEMİREL'DEN GÜNEŞ'E CEVAP

Volkan Demirel, 23 Temmuz 2023 tarihinde Şenol Güneş "Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık! Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz" dedi.