Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Göztepe maça Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Miroshi, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson ve Juan'la başladı.
Başkent ekibi ise Erhan Erentürk, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürbüz, Koita, Tongya ve Niang ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Göztepe 17. dakikada gole yaklaştı. Dennis'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.
45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
62. dakikada Gençlerbirliği beraberlik şansı yakaladı. Ceza sahası içerisinde defanstan seken topla buluşan Göktan Gürpüz'ün şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Niang'ın sert şutunu kaleci Lis, güçlükle çıkardı.
80. dakikada Göztepe atağında Janderson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
90. dakikada Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Lis, kornere çeldi.
Mücadele Göztepe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Üst üste iki maçını kaybettikten sonra yeniden 3 puanla tanışan İzmir temsilcisi, 19 puana yükseldi. İlk 8 haftayı namağlup tamamlayan Göztepe, 9. haftada Alanyaspor'a 1-0, 10. haftada Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.
Yeni teknik direktörü Volkan Demirel'le çıktığı ilk maçta mağlup olan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.