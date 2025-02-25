Volkan Demirel Mourinho’ya sahip çıktı: Galatasaraylı yöneticiye canlı yayında flaş sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası, Galatasaray yedek kulübesine yönelik "Maymun gibi zıpladılar" açıklaması tartışma yarattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli teknik adamın ırkçı söylem kullandığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Galatasaray Genel Sekreteri Ercan Yazgan TV100’de telefonla katıldığı canlı yayında Mourinho’ya sert tepki gösterdi. Ancak Fenerbahçe’nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, Portekizli teknik adamın sözlerini doğru bulmadığını belirtse de ırkçı ifadeler taşımadığını söyledi.

Volkan Demirel ile Ercan Yazgan arasındaki diyalog şöyle:

Eray Yazgan: "Ben şu an bir Türk insanı olarak konuşuyorum. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu, Konyasporlusu herkes tek vücut tepki vermeli. Herkes bu kişiye gerekli cezanın verilmesi için öfkesini belirtmeli. Buna sizler de dahilsiniz, Volkan Hocam siz de dahilsiniz."

Volkan Demirel: "Ben sadece şunu söyleyeyim yapılan açıklama doğru değil ama ırkçılıkla alakalı bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Az önce algı yapmaya çalışıyor dediğiniz cümleye de katılmıyorum. Bence şu anda algıyı siz yapmaya çalışıyorsunuz. Bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Söylem çok yanlış ama bunu oraya çekmenin bence gereği olmadığını düşünüyorum. Söylememesi gereken bir cümle kurmuş."