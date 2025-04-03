Volkan Demirel, Mourinho'yu istifaya çağırdı

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Volkan Demirel, Mourinho'yu istifaya çağırdı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Volkan Demirel Jose Mourinho hakkında konuştu.

Bu sezon hem UEFA Avrupa Ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho eleştirilerin hedefi oldu. Portekizli teknik adam hakkında sarı lacivertlilerin efsane ismi Volkan Demirel konuştu.

"MOURINHO'NUN İSTİFA ETMESİ LAZIM"

Son olarak Bodrumspor'da çalışan Volkan Demirel Mourinho'nun ayrılması gerektiğini söyledi. Mourinho "Gönlünce istifa ediyorsa, ki Mourinho isen etmen lazım. 'Ben yapamadım' diyerek gitmesi lazım. Mourinho hiçbir şey yapmıyor ki. Başka bir planın ve hedefin varsa, yanlış yapıyorsun." ifadelerini kullandı.

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