Volkan Demirel: Sadettin Saran'la konuştum!

Teknik direktör ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, NOW'da yayınlanan "Efsane Futbol" programında başkanlık seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan seçilen Sadettin Saran'ı tebrik eden Demirel, "Sadettin Başkan'a ve Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Eski başkan Ali Koç'a camianın teşekkür etmenin bir borç olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Sadettin Saran için beklenen oldu! Bakanlık ve TFF harekete geçti

"SEÇİM SEZON BAŞI YAPILMALIYDI"

Kongrenin sezon öncesinde yapılması gerektiğini belirten Volkan Demirel, "Değişimin gerektiği bir döneme girmişti Fenerbahçe. Ama bu dönem için söylemiyorum. Geçen sene ligin bitmesiyle başlayan böyle bir dönemin gerektiği bir Fenerbahçe vardı hem hocasıyla hem yönetimiyle alakalı. Seçim de sezon başı yapılmalıydı, teknik adam da sezon başı gönderilmeliydi" diye konuştu.

Sadettin Saran'dan futbolda ilk icraat geldi

"BU TARZ GELİŞMELER FUTBOLCULARI ETKİLİYOR"

Bu tarz gelişmelerin futbolcuları etkilediğini dile getiren Demirel, "Şu an teknik adam gönderildi, yönetim ve başkan değişti ama biraz geç oldu. Neden geç oldu? Fenerbahçe maça çıkıyor, başkanlık seçimi var. Tarih bile sahaya çıkan futbolcuyu çok etkiler. Maça çıkarken başkanın kim olacağı belli değil. Belki futbolcular da arada bakıyordum başkan kim oldu diye" ifadelerini kullandı.

"SADETTİN BAŞKAN'LA 3-4 AYDIR KONUŞUYORUZ"

Saran'la 3-4 aydır görüşmeler yaptıklarını aktaran Demirel, şunları söyledi:

"Bu tarz karar almalar, yön vermeler, gelişmeler, gidişler Fenerbahçe'ye hep zarar verdi. Bir çizgi çekilmesi lazım. Geçmiş geride kaldı. Bundan sonra yeni bir dönem var. Sadettin Başkan'la da aşağı yukarı 3-4 aydır konuşuyordum. Bizim söylediğimiz her şey doğru değil ama ben inanıyorum ki Sadettin Başkan başarılı olacak. Çünkü konuşmalarımızdan, dertleşmelerimizden bunu anladım, bunu çıkardım. İnşallah da gönlüne göre bir başkanlık süreci geçirir. İnşallah Fenerbahçe'yi istenen seviyeye getirir."

Ali Koç'tan beklenen hamle gelmedi... Kesinleşti

"BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMAK LAZIM"

Fenerbahçe camiasının birlik olması gerektiğini belirten Demirel, "Sadece tek başkanın yapacağı durum değil. Tüm camia kenetlenmeli. Sadece Sadettin Başkan, Ali Başkan, Aziz Başkan ile alakalı bir şey değil. Fenerbahçe'nin birlik olması lazım. Fenerbahçe'yi bir çatı altında toplamak lazım. İçeride kavga etmek ama dışarıda birlik olmak lazım. Bunu Sadettin Başkan'a da söyledim. İnşallah Fenerbahçe ruhunu tekrardan harekete geçirecektir" dedi.