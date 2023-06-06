Volkan Demirel: Seneye ligimizde devam edeceğiz

Ligden çekilen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve teknik direktör olarak bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini ifade etti.

Volkan Demirel: Seneye ligimizde devam edeceğiz

Vodafone Park'ta düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi'yle ilgili, "İnşallah çalışırsak, istersek ve aklımıza koyarsak bir gün başarırız. Benim şu anda tek istediğim Hatay'ın ve Hatayspor'un ayağa kalkması. Hatay için elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanacak olmasının önemine değinen Demirel, şöyle devam etti:

"Manchester City-Inter finali izleyeceğiz. Güzel bir gün olacak. Umarım ilerleyen yıllarda Türk takımlarımızı da burada görürüz. En büyük arzu ve dileğimiz bu. Türk misafirperverliğini de bu vesileyle tüm dünyaya göstermek istiyoruz."

Deprem felaketlerinin ardından çok zor günler yaşandığını ancak yavaş yavaş normal hayata dönmek gerektiğini anlatan Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hataylılar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gelecek senenin planlamasını kurmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir takımla seneye ligimizde devam edeceğiz. Mersin'de oynayacağız, biliyorsunuz. Mersin şehrinin yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Umarım Hatay için gelecek sezon güzel olur. Gelecek ve ayrılan oyuncular var. Her ayrılan oyuncuya teşekkürlerimizi iletip mutlu şekilde ayrılmaya çalışıyoruz. Yerlerine gelenler, Hatay'a en az o kadar fayda sağlayacaktır."

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etti Dünya
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etti
CHP listelerinden Meclis’e giren partilerin grup kuracağı iddia edilmişti. İlk resmi açıklama DEVA Partisi’nden geldi Siyaset
CHP listelerinden Meclis’e giren partilerin grup kuracağı iddia edilmişti. İlk resmi açıklama DEVA Partisi’nden geldi
Jesus'a Brezilya kancası. ABD basınından flaş iddia Spor
Jesus'a Brezilya kancası. ABD basınından flaş iddia
MİT'te yeni dönem resmen başladı Siyaset
MİT'te yeni dönem resmen başladı
KPSS öğretmeninin yaşı ortaya çıktı. Mini etekleri ve dekolte kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor Magazin
KPSS öğretmeninin yaşı ortaya çıktı. Mini etekleri ve dekolte kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor
Otopark görevlisi yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu, biri öldü Yaşam
Otopark görevlisi yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu, biri öldü
Dayı tutuklandı! 3,5 aylık hamile yeğenini öldürmüştü Güncel
Dayı tutuklandı! 3,5 aylık hamile yeğenini öldürmüştü