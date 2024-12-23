Volkan Demirel Şenol Güneş gerginliğinde ikinci perde! 'İt de gelse hoş geldin derim'

Karşılaşma başlamadan Volkan Demirel Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmayarak fitili ateşlemişti. Volkan Demirel'in sert ifadelerine aynı sertlikte Şenol Güneş'ten tepki geldi.

ŞENOL GÜNEŞ: EL SIKMA OLAYINA GİRMEK İSTEMİYORUM

Maç bitiminde açıklama yapan Şenol Güneş el sıkmama olayına girmek istemediğini söyleyerek önce maçı değerlendirdi ve "Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Rakip direncini inancını ortaya koyan bir takımdı. Pas isabetimiz ve hızımız düşük olunca zorluk çektik. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama onları daha fazla yapabilirdik. Fazla şut atmalıydık. Yön değiştirmeler vardı ama rakibin zaafını kullanacak işler yapamadık." dedi.

VOLKAN DEMİREL: ÖLENE SAYGISI OLMAYANIN CANLISINA SAYGIM OLMAZ

Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel ise "Önce şunu söyleyeyim oyuncularımı kutluyorum. Ben burada çok oynadım. Stat ve atmosfer anlamında çok sevdiğim bir yerdir. Bu kadar pozisyon bulup değerlendiremediğinizde olmuyor. Yaşanan bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazıp çizer. Maçın önüne geçmek istemiyorum. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz." ifadelerini kullandı.

"BİZ ÖLÜLERİ MORGDA TESPİT ETMEYE ÇALIŞIRKEN..."

Volkan Demirel, açıklamasında Şenol Güneş'e ayrı bir yer ayırarak "Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." diye konuştu

ŞENOL GÜNEŞ: İT DE GELSE BEN HOŞ GELDİN DERİM

Volkan Demirel'in bu sözlerine Şenol Güneş'te yanıt gecikmedi. Şenol Güneş, Volkan Demirel'i kastederek yönelik, "Ölüler zerinden menfaat sağlayarak depremden duygu sömürüsü yapan insanları insan olarak görmem ben. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben hoş geldin derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demogoji ile işim yok benim.” diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yaptığı dönemde Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında, "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor. Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" demişti.