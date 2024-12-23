Volkan Demirel, Şenol Güneş’in elini sıkmadı ortalık ayağa kalktı

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK’yı 1-0 mağlup etti. Bordu mavililer böylece kötü geçirdikleri sezonda 2024 yılını galibiyetle kapattı. Ancak maça oynanan futboldan çok Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasındaki gerilim damga vurdu. Güneş, maç sonunda elini uzatsa da Volkan Demirel yanıt vermedi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Demirel maç sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin” şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş ise Demirel’e şu sözlerle yanıt verdi:

"Benim işim olarak görevim; gelene "hoş geldin" demektir. İt de gelse 'hoş geldin' derim. Ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayana saygı duymam ben. Sen güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Yakışmıyor."

ORTALIK AYAĞA KALKTI

Trabzonspor-Bodrum FK maçının sonunda yaşananlarla birlikte ortalık ayağa kalktı. Maç sonu yapılan yorumlarda Hem Şenol Güneş’e hem de Volkan Demirel’e tepkiler yer aldı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Volkan Demirel’in Hatayspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde yaşadıklarına dikkat çekerken, Tolunay Kafkas ise Demirel’in Şenol Güneş’in elini sıkmamasına tepki gösterdi. İki yorumcunun konuya ilişkin sözleri şöyle:

ERMAN TOROĞLU: ADAMIN FUTBOLCUSU ÖLDÜ

"Şenol Güneş, Volkan Demirel'e 'terbiyesiz' demiş. Volkan Demirel ne yapmış, elini sıkmamış. O gece orayı yaşayan adam Volkan Demirel. Neden bahsediyorsun sen? O gece ölülerin içinde olan adam Volkan'dı. Sen neden bahsediyorsun! Adamın en iyi gol atan futbolcusu öldü o gece. Yazıklar olsun ya! Ben Şenol için daha fazla konuşmak istemiyorum, iyi tanıyorum, bazı da sorunlarımız da oldu. Adam değil. Sus be, sus arkadaş. Konuştukça batıyorsun. Adamın topçusu ölmüş, gol atan topçusu gece ölüyor. Adamın son maçı. Adamın futbolcusu ölmüş, cenazeyi kaldırıyor sen ne anlatıyorsun ya, sen ne anlatıyorsun arkadaş! Adam değilsin ya, adam değilsin, adam değilsin, sen mahkemeye ver beni. Alıştın beni mahkemeye vermeye, adam değilsin."

TOLUNAY KAFKAS: BİZ DE SANA SAYGI DUYMUYORUZ

"Volkan'ı severim ama biraz haddini ve boyunu aşacak laflar ediyor. Bu deprem hepimizin canını çok yaktı. Kiminin az kiminin fazla değil. Şenol Hoca orada en az Volkan Demirel bu işi yüreğinden hissetmiş bir insan. Senin hassasiyetlerin var değil mi Volkan Demirel? Benim de var. Trabzonspor Başkanı ve hocası benim hassasiyetlerim. Sen nerelisin? Fenerbahçelisin. Senin hassasiyetin. Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin? Şenol Hoca bu depremde ölülere saygı duymuyor mu? Onu mu diyorsun? Diyorsun ki, ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymam. Sen kimsin ya? Sen hocayla ilgili nasıl böyle ifade kullanıyorsun? Biz de sana o zaman saygı duymuyoruz. Depremde biz de senin kadar acı çektik. Şenol Hoca da çekti. Şenol Hoca'nın ifade etmek istediği şeyler senin algıladığın şeyler değil. Yine de seni seviyorum ama fazla ileri gitmek istemiyorum. Bir daha düşün, bir daha söyle. Uzatırsan da kendin bilirsin. Biz uzatmayı severiz. Bu olacak iş değil."