Volkan Demirel Şenol Güneş'in elini sıkmadı. Trabzonspor Bodrum FK maçına damga vuran olay

Trabzonspor ile Bodrumspor'un karşı karşıya geldiği mücadele öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli ve selamını almadan kulübesine geçti.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Karşılaşma öncesi yedek kulübesi önünde karşı karşıya gelen ikiliden Şenol Güneş elini uzatarak Demirel'e başarı dilemek istedi. Ancak Demirel'in bu eli sıkmayarak tavır gösterdiği görüldü.

"Gaziantepspor ve Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?"