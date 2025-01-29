Volkan Demirel şeytanın bacağını kırmak istiyor

Bu sezon Süper Lig'e yükselen ancak alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrumspor'da teknik direktör Volkan Demirel durum değerlendirmesi yaptı. Demirel "Alt sıralardaki direkt rakibimizle oynayacağız, yendiğimiz takdirde puan farkı azalacak. İleriye daha umutla bakacağız. Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız, futbol anlamında çok iyi oynuyoruz" dedi.

"PENALTI VERSELER ÜÇ PUANIMIZ OLACAKTI"

Hakem kararları nedeniyle yaşanan puan kayıplarına değinen Demirel, “Geçen haftaki Eyüpspor maçında Celal’in pozisyonunun net penaltı olduğunu gördük. Ondan önce Beşiktaş maçında da 3 penaltı söylendi ama Taylan’ın pozisyonunun net penaltı olduğunu söyledik. Biz 3 penaltı istemiyoruz en azından 1’ni verin düşüncesindeyim. Hak, hukuk neyse onun verilmesinden yanayız. Beşiktaş maçında 1 puan, geçen haftaki maçta penaltı verseler 3 puanımız daha olacaktı. Biz aynı şekilde mücadele etmeye ve oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

İyi futbolun karşılığını sonuç olarak alamadıklarını ifade eden Volkan Demirel, "Skor olarak üzüntülüyüm. Analizlerde oyuncular neyi nasıl yapacaklarını çok iyi anlıyor. Çocuklar dediğimiz her şeyi yapmaya çalışıyor, eksik olan sadece skor. Onun için de biraz kalite lazım. Aramıza Okita ve Bardhi katıldı. Geçen maçta Bardhi’den son 10 dakika faydalandık ama bu maçta biraz daha fazla süre vereceğiz, Okita yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Yeni gelecek 2-3 transferle inşallah daha iyi takım oyunu ve takım skoru yakalayacağız" yorumunu yaptı.

ENİS BARDHI'DEN AÇIKLAMA

Bodrum FK’ya yeni katılan orta saha oyuncusu Enis Bardhi ise kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini belirtti. Bodrum FK'nın kendisine güvendiğini belirten Kuzey Makedonyalı futbolcu “Kulübümün bana olan güveninden dolayı teşekkür ederim. Bu projenin içinden olmaktan dolayı mutluyum. Sezon sonuna kadar takımım için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Umarım takım halinde istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmadığımı söyleyebilirim ancak fiziksel olarak tek başıma bireysel antrenmanlarımı yaptım. Burada hocamızla oturup karar vermemiz gerekiyor. Bardhi olarak şunun sözünü verebilirim. Takımımın ligde kalması için yüzde yüzümü vereceğim, takım arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapacağım" diye konuştu.