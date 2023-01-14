Galatasaray Hatay'a nasıl fark attı? ''Volkan Demirel teknik direktörlük lisansını yırtsın atsın''

TANSU SARI

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de

3-0'lık skorla geçen Galatasaray için rakip Hatayspor;

Leblebi çekirdek tadındaydı...

Hoş Fenerbahçe orijinli Teknik Direktörleri Volkan Demirel

Atıp tutuyordu ancak;

Kaderi 27 Aralık'taki Fenerbahçe maçı gibi aynı oluyordu...

Kupada sahasında alt lig takımlarından Düzcespor'a elenen Hatayspor

Galatasaray'a da tıpkı Fenerbahçe maçı gibi

4-0'lık skorla boyun eğiyordu...

Hatayspor'un; Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli benzeri

"Kaleciden kısa pas taktiği" yapması ve çuvallaması skandaldı..

Teknik Direktör Volkan Demirel'in maç sonrası söylediği

"Kısa pas taktiğini ben vermedim" demesi ise

"Sen orada ne iş yaparsın?" sorusunu getiriyordu akıllara...

Ama bunu sorması gereken beIN Sports Muhabiri Deniz Biricik;

"Uyurgezer" rolüne bürünmüştü adeta...

beIN Sports bana faydalı (!) da olmadı değil...

Hataysporlu golcü Bertuğ Yıldırım'ın;

Maçın ilk 20 dakikasına kadar "Özgür" adıyla forma giydiğini

Spiker kardeşim Ali Ferahbot sayesinde (!) öğrenmiş oldum...

Meğerse oyuncunun adı Bertuğ Özgür Yıldırım'mış..

Maçın hemen başında Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı'nın uzun pasında

Hatayspor stoperi Burak Yılmaz'ın rakibi Kerem Aktürkoğlu'na

"Al da at" dercesine kafa pası veriyor;

Harry Potter lâkaplı Kerem Aktürkoğlu;

Kaleci Erce Kardeşler'i mağlup ediyor;

NEF'i ayağa kaldırıyordu...

Galatasaray maça adeta 1-0 önde başlıyordu..

Konuk Hatayspor'da Ayoub El Kaabi

2 kez pozisyona giriyor; kaleci Fernando Muslera kurtarıyordu..

İlk yarının son anlarında

Mauro Icardi ile başlayan Galatasaray atağında

Hatayspor'un yumuşak karnı olan sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'nin boşalttığı alandan

Leo Dubois ortasını yapıyor;

Arka direk dibinde kafayı çakan Juan Mata

Galatasaray'ın 2'nci golünü atıyordu...

Santrayı yapan ancak yine kısa pasla oynayan Hatayspor'da;

Bu kez stoper Ojngen Vranjes kaptırıyor;

Mauro Icardi'nin kaleci Erce Kardeşler'den dönen vuruşunu tamamlayan Juan Mata

Kendisinin 2'nci; Galatasaray'ın 3'üncü golünü atıyor,

ASLAN soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gidiyordu...

İkinci yarıda Galatasaray;

Sergio Oliveira; Leo Dubois

Ve Yunus Akgün ile pozisyonlar kaçırıyor

Kaleci Erce Kardeşler kurtarıyordu..

Hatayspor ise yine Ayoub El Kaabi ile cılız şutlar atıyor

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera kurtarıyordu...

Oyuna giren 3 oyuncudan Milot Rashica ile başlayan atakta

Yunus Akgün içeri bırakıyor;

Bafetimbi Gomis ilk golde büyük hatası bulunan rakibi Burak Yılmaz'dan önce davranarak

Maçın skorunu 4-0 olarak ilan ediyordu...

Hatayspor Galatasaray'ın rakibi değildi....

Her şeye rağmen bu maç 4-0 bitmeyebilirdi..

Ancak "Kaleciden kısa pas taktiği"

Maçın böyle bitmesine sebep oldu..

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel "Bu taktiği ben vermedim" diyor ama

Futbolcular onu dinlemiyorsa

Teknik Direktörlük Lisansını yırtıp atsın...

Başka bir meslek yapsın...

Hele ki "İlk golde futbolcum ayakkabısını değiştiriyordu" cümlesi

Tam anlamıyla facia....

Sorumluluğu alamıyorsan bu işi yapmayacaksın..

Fenerbahçe'deyken arkanda "kapı gibi" Aziz Yıldırım vardı;

Burada tek başınasın..

Galatasaray şampiyonluğun en güçlü adayı..

Teknik Direktör Okan Buruk fahiş hatalar yapmazsa

Erkenden ipi göğüslerler...

Zira Avrupa Kupası gibi bir engelleri de olmayacak..

Sarı-kırmızılıları kutluyor; lig ve kupa arenasında başarılar diliyorum...