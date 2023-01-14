Galatasaray Hatay'a nasıl fark attı? ''Volkan Demirel teknik direktörlük lisansını yırtsın atsın''

TANSU SARI
Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de
3-0'lık skorla geçen Galatasaray için rakip Hatayspor;
Leblebi çekirdek tadındaydı...
Hoş Fenerbahçe orijinli Teknik Direktörleri Volkan Demirel
Atıp tutuyordu ancak;
Kaderi 27 Aralık'taki Fenerbahçe maçı gibi aynı oluyordu...
Kupada sahasında alt lig takımlarından Düzcespor'a elenen Hatayspor
Galatasaray'a da tıpkı Fenerbahçe maçı gibi
4-0'lık skorla boyun eğiyordu...
Hatayspor'un; Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli benzeri
"Kaleciden kısa pas taktiği" yapması ve çuvallaması skandaldı..
Teknik Direktör Volkan Demirel'in maç sonrası söylediği
"Kısa pas taktiğini ben vermedim" demesi ise
"Sen orada ne iş yaparsın?" sorusunu getiriyordu akıllara...
Ama bunu sorması gereken beIN Sports Muhabiri Deniz Biricik;
"Uyurgezer" rolüne bürünmüştü adeta...
beIN Sports bana faydalı (!) da olmadı değil...
Hataysporlu golcü Bertuğ Yıldırım'ın;
Maçın ilk 20 dakikasına kadar "Özgür" adıyla forma giydiğini
Spiker kardeşim Ali Ferahbot sayesinde (!) öğrenmiş oldum...
Meğerse oyuncunun adı Bertuğ Özgür Yıldırım'mış..
Maçın hemen başında Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı'nın uzun pasında
Hatayspor stoperi Burak Yılmaz'ın rakibi Kerem Aktürkoğlu'na
"Al da at" dercesine kafa pası veriyor;
Harry Potter lâkaplı Kerem Aktürkoğlu;
Kaleci Erce Kardeşler'i mağlup ediyor;
NEF'i ayağa kaldırıyordu...
Galatasaray maça adeta 1-0 önde başlıyordu..
Konuk Hatayspor'da Ayoub El Kaabi
2 kez pozisyona giriyor; kaleci Fernando Muslera kurtarıyordu..
İlk yarının son anlarında
Mauro Icardi ile başlayan Galatasaray atağında
Hatayspor'un yumuşak karnı olan sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'nin boşalttığı alandan
Leo Dubois ortasını yapıyor;
Arka direk dibinde kafayı çakan Juan Mata
Galatasaray'ın 2'nci golünü atıyordu...
Santrayı yapan ancak yine kısa pasla oynayan Hatayspor'da;
Bu kez stoper Ojngen Vranjes kaptırıyor;
Mauro Icardi'nin kaleci Erce Kardeşler'den dönen vuruşunu tamamlayan Juan Mata
Kendisinin 2'nci; Galatasaray'ın 3'üncü golünü atıyor,
ASLAN soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gidiyordu...
İkinci yarıda Galatasaray;
Sergio Oliveira; Leo Dubois
Ve Yunus Akgün ile pozisyonlar kaçırıyor
Kaleci Erce Kardeşler kurtarıyordu..
Hatayspor ise yine Ayoub El Kaabi ile cılız şutlar atıyor
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera kurtarıyordu...
Oyuna giren 3 oyuncudan Milot Rashica ile başlayan atakta
Yunus Akgün içeri bırakıyor;
Bafetimbi Gomis ilk golde büyük hatası bulunan rakibi Burak Yılmaz'dan önce davranarak
Maçın skorunu 4-0 olarak ilan ediyordu...
Hatayspor Galatasaray'ın rakibi değildi....
Her şeye rağmen bu maç 4-0 bitmeyebilirdi..
Ancak "Kaleciden kısa pas taktiği"
Maçın böyle bitmesine sebep oldu..
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel "Bu taktiği ben vermedim" diyor ama
Futbolcular onu dinlemiyorsa
Teknik Direktörlük Lisansını yırtıp atsın...
Başka bir meslek yapsın...
Hele ki "İlk golde futbolcum ayakkabısını değiştiriyordu" cümlesi
Tam anlamıyla facia....
Sorumluluğu alamıyorsan bu işi yapmayacaksın..
Fenerbahçe'deyken arkanda "kapı gibi" Aziz Yıldırım vardı;
Burada tek başınasın..
Galatasaray şampiyonluğun en güçlü adayı..
Teknik Direktör Okan Buruk fahiş hatalar yapmazsa
Erkenden ipi göğüslerler...
Zira Avrupa Kupası gibi bir engelleri de olmayacak..
Sarı-kırmızılıları kutluyor; lig ve kupa arenasında başarılar diliyorum...
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