Volkan Demirel-Zeynep Demirel’in isim takıntısı: V,Y,Z geleneği!

Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demirel, isim konusunda, “Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var.” dedi.

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kızı Yasmin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

DOĞUM KİLOLARINI VERDİ

Doğum sonrası hamilelik kilolarını hızla veren Zeynep Sever Demirel, bu süreçte sık sık takipçilerini bilgilendirmişti.

Doğum sonrası yaptığı egzersizleri paylaşan Demirel, geçtiğimiz günlerde kaç kilo verdiğini açıklamıştı.

"2,5 AYDA 20 KİLO GİTTİ"

Bu süreçte nelere dikkat ettiğini açıklayan ünlü isim "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilo almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" demişti.

"İSİMLERDE V,Y,Z MOTTOMUZ VAR"

Zeynep Sever Demirel, isim ile ilgili "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi.

Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim." ifadelerini kullanmıştı.

YASMİN'LE POZLAR VERDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiçeği burnunda anne, üçüncü bebeği Yasmin'in son halini Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Bebeğiyle kamera karşısına geçen Demirel'in pozları büyük ilgi gördü.

ZEYNEP SEVER KİMDİR?

Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Türk asıllı Belçikalı bir model ve sosyal medya fenomenidir.

1989 doğumlu olan Zeynep Sever, 2010 yılında Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel ile evlendi.

Çiftin Yade, Yeda ve Yasmin adında üç kızı bulunuyor.

Zeynep, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapmakta, özellikle annelik deneyimleri, sağlıklı yaşam ve kilo verme süreçleriyle dikkat çekiyor.

Doğum sonrası 2,5 ayda 20 kilo verdiği açıklamasıyla gündeme geliyor.

