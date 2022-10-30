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Volkan Demirel: Bunu iyi anlatamadım, benim suçum

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 4-1 yenildikleri Ankaragücü maçından sonra konuştu

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 18:21
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Volkan Demirel'dan flaş açıklama

Volkan Demirel: Bunu iyi anlatamadım, benim suçum
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ankaragücü'ne 4-1 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Demirel, şunları söyledi:

"Takımımın bu maça iyi hazırlanamamasının sebebi ben olabilirim. Büyük maç kazandıktan sonra rehavet vardı. Bunu iyi anlatamadım sanırım.

Yediğimiz ikinci golün incelenmesi gerekir. Ofsayt verilmemesinin sebebi tamamen bizim oyuncudan geldiği yönünde ama iyice bakarsanız son dokunuşu Ankaragücü oyuncusu yapıyor. Hakemler de o an karar veriyor ama VAR'ın müdahale etmesi gerekiyor. Diyelim ki top bizden geldi, o zaman Karagümrük maçındaki golümüzü niye vermiyorsunuz? Bunun bir incelenmesi, konuşulması gerekiyor.

Bugünkü sonucun sorumlusu benim. Demek ki oyuncularıma ben anlatamadım. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzdu. Temaslı bir oyun oynamalı benim takımım. Büyük maçlardan sonra rehavet oluşabiliyor, demek ki bunu takımda ben oluşturdum, anlatamadım. Bu mağlubiyet benim suçum." 

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