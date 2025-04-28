Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya sert Osimhen sözleri

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen transferi konusunda Acun Ilıcalı'nın sözlerini eleştirdi. Ilıcalı "Elimizde Dzeko, Nesyri ve Cenk Tosun varken Osimhen'i nereye koyacağız" demişti.

"ACUN ILICALI'YA BİR DAHA TRANSFER SORMASINLAR"

Demirel "Osimhen transfer açık olan ülkeye şans transferi olarak geldi. Bu Fenerbahçe'ye sunulmuş diye duydum...Sunulduysa da niye alınmadıysa bu isimler bir daha transfer konuşmasın. Ben dedim Osimhen Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi santrafor diye. 'Elimizde Dzeko, Nesyri ve Cenk Tosun varken Osimhen'i nereye koyacağız?' diyen yöneticiye bir daha transfer sormasınlar. Benim fikrim bu." ifadelerini kullandı.