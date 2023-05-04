Volkan Demirel'den anlamlı proje. Almanya ile temaslara başladı

Deprem dolayısıyla ligden çekilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, Almanya'daki gurbetçilerin yoğun olduğu şehirlerin takımları ile bir turnuva düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Volkan Demirel'den anlamlı proje. Almanya ile temaslara başladı

Bayern Münih başta olmak üzere, Türk coğrafyasının yoğun olduğu bölgelerdeki kulüplerle temaslara başlayan genç teknik adam Volkan Demirel, Hatayspor’un da içinde yer aldığı bir turnuvayı organize etmeyi planlıyor.

KULÜPLERLE TEMASI BAŞLADI
Fanatik'in haberine göre; Türk vatandaşlarının çoğunlukla yer aldığı Berlin, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Mainz ve Münih gibi bölgeleri kapsayan bir turnuva planlayan Demirel; Bayern, Dortmund, Schalke, Hertha Berlin ve Mainz 05 gibi kulüplerle temaslara başladı.

GURBETÇİLERDEN BÜYÜK DESTEK
Turnuvayı yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, 20 Temmuz-5 Ağustos arasında düzenlemeyi planlayan Volkan Demirel, elde edilecek tüm geliri depremden etkilenen 11 ilimizdeki kulüplere aktarmayı planlıyor. Hatayspor’un yanı sıra deprem coğrafyasındaki amatörler kulüpler de dahil tüm kulüplere maddi kaynak sağlamayı amaçlayan Volkan Demirel, en büyük desteği ise Almanya’daki gurbetçilerden görüyor.

ALMAN BASININDAN DA DESTEK GÖRÜYOR
Depremin ilk günlerinde Almanya’da yaşayan Türkler, Volkan Demirel adına termal battaniye, çadır, kıyafet, gıda yardımlarında bulunup, maddi-manevi katkılar sağlamıştı. Alman basınından büyük ilgi Volkan Demirel’in hayata geçirmeyi planladığı yardım projesinin Alman basınından destek gördüğü de ifade ediliyor. Alman medyasının önde gelen kurumlarının teknik adamla bu kampanya özelinde röportajlar yaptığı ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağı öğrenildi.

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