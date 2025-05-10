Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım açıklaması! "Bana söyledi..."

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Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım açıklaması! "Bana söyledi..."

Spor yorumcusu Volkan Demirel, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Demirel, Aziz Yıldırım tarafından kendisine yönetime girmesinin söylendiğini dile getirdi.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Başakşehir maçının ardından Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı sarı-lacivertli kulüp ve kendi arasındaki konulara değindi.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

"TEKLİF GELMEDİ AMA..."

"Mourinho ilk geldiği zaman çok fazla adınız geçmişti. 'Volkan Demirel teknik kadroya girsene, Mourinho ile çalışsana' diye. Böyle bir teklif gelmiş miydi?" "Direkt bir teklif gelmedi ama bu çok söylendi bana."

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"AZİZ YILDIRIM SÖYLEDİ"

"Aynı zamanda yönetime de girmem söylendi Aziz Yıldırım tarafından. Benim için ne bir hocanın yardımcısı olmak ne de yönetimsel anlamda bir duruma geçmek söz konusu değil."

"YOLUM TEKNİK DİREKTÖRLÜK"

"Ben yolumu çizdim, benim yolum teknik direktörlük. Bu yolda ne kadar ilerleyeceğim, ne kadar başarılı olacağım onu da zaman gösterecek. Tabii ki hedefim var ama ne zamansa doğru zaman, o zaman..."

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