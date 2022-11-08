8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Volkan Demirel: Hedef koydum kendime

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başakşehir maçıyla ilgili olarak "Maçın 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyondan, her şeyden çok memnunum" dedi

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 05:50
Takip Et

Volkan Demirel'den Başakşehir maçından sonra açıklama

Volkan Demirel: Hedef koydum kendime
+
Aa
-

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın 3'er gol bulduğu güzel bir akşam olduğunu belirtti.

Hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda en az gol yiyen takıma karşı oynadıklarını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Maçın 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyondan her şeyden çok memnunum. Bazı maçları kaybedebiliriz, puan kaybedebiliriz ama bugün de bence yarı vadede kazandığımız gün oldu. Ben tüm takımı tebrik ediyorum."

Demirel, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi futbolcularından biri olacağına inandığını kaydetti.

Takımından memnuniyetini dile getiren Volkan Demirel, "Takımın gelişiminden, durumundan, performansından çok memnunum. Üstüne koya koya giden bir takım var. Bir maçımız kaldı, bu maçı da en iyi şekilde oynayarak artık milli takım arasına gireceğiz. Dünya Kupası var. Orada da lige en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Demirel, Hatay'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, tüm Hataylıları maçlarına gelerek takımlarına destek vermeye davet etti.

Uzun vadede Hatayspor'un en iyi yerlere geleceğine inandığını aktaran Volkan Demirel, "Hatayspor bu sene ligi belki beklenenin biraz altında ama ilerleyen senelerde inşallah hep beraber daha iyi yerlere geleceğini ben hedefliyorum. Hedef koydum kendime kısa vadede oyun, düzen belki hoşunuza gitmeye bilir ama uzun vadede Hatay'ın gelişmesi için hem saha şartlarında hem saha dışı şartlarında elimden geleni yapacağım." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
1
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
2
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
3
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
4
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
5
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿AKP’nin HDP ziyaretine MHP’den ilk çıkış. Gazeteci İsmail Saymaz açıkladı
6
﻿AKP’nin HDP ziyaretine MHP’den ilk çıkış. Gazeteci İsmail Saymaz açıkladı
﻿AKP’nin HDP ziyaretine MHP’den ilk çıkış. Gazeteci İsmail Saymaz açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
7
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Zelenskiy: 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlendi
﻿Zelenskiy: 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlendi
﻿Zelenskiy: 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlendi
﻿Akdeniz Üniversitesi personel alacak
﻿Akdeniz Üniversitesi personel alacak
﻿Akdeniz Üniversitesi personel alacak
﻿Serdar Aziz: Boş işlerle uğraşmıyorum
﻿Serdar Aziz: Boş işlerle uğraşmıyorum
﻿Serdar Aziz: Boş işlerle uğraşmıyorum
﻿Volkan Demirel: Hedef koydum kendime
﻿Volkan Demirel: Hedef koydum kendime
﻿Volkan Demirel: Hedef koydum kendime
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.