Volkan Demirel'den Beşiktaş ve Çarşı'ya övgü

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel Beşiktaş'ın stadyumuna ve taraftar grubu Çarşı'ya övgüler yağdırdı.

"TÜPRAŞ DÜNYANIN EN GÜZEL STADI"

Demirel "Tüpraş Stadyumu, dünyanın en güzel stadı. Bunu net söylüyorum. Hem öncesi, hem sonrası. Camia olarak çok güzel bir camia, Çarşı grubu. Deprem zamanı Hatay'da yaptıklarını da biliyorum. Tesiste de görüştüm kendileriyle." ifadelerini kullandı.

"MATEMATİKSEL OLARAK SÜRÜYOR"

Ayrıca Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına değinen Volkan Demirel, "Matematiksel olarak bitmediği sürece bitti diyemeyiz. Son maçtaki görüntüde Galatasaray'ın bu işi bırakmayacağı görüntüsü var" dedi.

"DERBİ SEZONUN FİNALİ OLUR"

Türkiye Kupası'ndaki derbinin sezonun maçı olduğunu söyleyen Demirel "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sezonun maçı olur. Mourinho'nun sözleşmesinin uzatılması için Galatasaray maçı beklenir. O derbi bu sezonun finali olur. Maçın iç sahada olması iyi mi kötü mü o da soru işareti çünkü taraftarların bir tepkisi olabilir" şeklinde konuştu.