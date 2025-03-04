Volkan Demirel’den çarpıcı kehanet: Galatasaray 3 maçında neler yapacak?

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile puan farkını 4'e indirmesini Volkan Demirel yorumladı. TV100 ekranlarında konuşan Demirel, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Demirel, sarı kırmızılıların kolay gol attığına ve yediğine dikkat çekerek önümüzdeki 3 maçı için beklentilerini anlattı.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Galatasaray öyle bir döneme geliyor ki Alanya deplasman, Antalya içeride, Beşiktaş deplasman.

Kaybeder mi bilmiyorum ama berabere kalır Galatasaray. Gollü beraberlikler yaşayacaktır. Evet kolay gol atıyorlar ama kolay da gol yiyorlar.

Galatasaray'ı izleyince gerçekten Osimhen'den başka bir şey göremiyorum. Galatasaray'ın yaptığı tek iş kenarlara inip Osimhen'i bulmak.

Osimhen dışında da tehlike yaratacak isim yok. Osimhen olmasa normal takım düzeyindeler.

4 puanlık fark var ama şu an Fenerbahçe ivmelendi. Hava biraz Fenerbahçe'ye yöneldi."