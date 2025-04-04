Volkan Demirel’den çarpıcı sözler: Bir gün oraya geleceğim

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a mağlup olduğu Türkiye Kupası mücadelesi sonrası Teknik Direktör Mourinho’nun geleceği tartışma konusu oldu. Sarı lacivertli yönetim, Portekizli teknik adam ile önümüzdeki sezon da çalışmak istiyor ancak önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelerin bu kararı değiştirebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de son günlerde Mourinho’nun geleceği tartışma konusu olurken Volkan Demirel’den çarpıcı açıklamalar geldi. Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı açıklamada bir gün Fenerbahçe’ye dönme isteğini açık bir dille ifade etti.

Demirel, doğru zamanı beklediğini belirterek, “Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur onu bilmiyorum” dedi.

Volkan Demirel’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Biz, Fenerbahçe için her zaman her türlü gömleği giydik, sorun yok. Yine söylüyorum benim zamanım ne zaman, doğru zaman ne zaman... Ben oraya bir gün geleceğim.

Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur onu bilmiyorum. Şu an için öyle bir düşüncem yok beni lütfen yanlış anlamasınlar.

Mourinho'nun kendi isteğiyle gitmesi gerektiğini ama gitmezse de gönderilmemesi gerektiğini söyledim. Öyle bir şey olursa bunu kendim için söylemiyorum, ben dahil herkes gelebilir, hiçbir sorun yok.

Burası Fenerbahçe, buranın dinamikleri, buranın havası başka bir şey. Buranın havasını teneffüs etmeden, o havaya girmeden Fenerbahçe'ye faydalı olamazsınız. Fenerbahçelilik başka bir şeydir. Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler temsil eder."