Volkan Demirel’den eşine Ferdi Özbeğen’li doğum günü sürprizi: Sosyal medyayı salladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son olarak Bodrum FK’yı çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel’in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı bir videoyla kutladı. Romantik jest, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe’nin efsane kalecisi ve şu anda teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel’e unutulmaz bir sürpriz yaptı.

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FERDİ ÖZBEĞEN'İN EFSANE ŞARKISINI SÖYLEDİ

Volkan Demirel, eşi Zeynep’in doğum gününü sosyal medyada kutladı. Ferdi Özbeğen’in “Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım” şarkısına eşlik ettiği videoyu paylaşarak duygularını ifade etti.

Videoda, Demirel’in elinde çiftin fotoğraflarının yer aldığı bir yastık ve farklı dillerde “Seni seviyorum” yazan ifadeler dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYA YIKILDI

43 yaşındaki teknik adamın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü; romantik jesti, takipçileri tarafından yoğun beğeniyle karşılandı.

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VOLKAN DEMİREL KİMDİR?

Volkan Demirel, 27 Ekim 1981’de İstanbul’da doğdu. Kalecilik kariyerine Kartalspor’da başladı, 2002’de 21 yaşında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayı 17 yıl giydi. 2003-2004 sezonunda forma şansı bulan Demirel, zamanla takımın vazgeçilmezi oldu.

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Fenerbahçe ile 5 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası kazanan Demirel, 2007-2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayan kadronun kilit isimlerindendi. Sevilla maçında kurtardığı penaltılar hâlâ unutulmaz.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda 60 maça çıkan Demirel, 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldı ancak turnuvanın sonunda yaşanan olaylarla kadro dışı kaldı. Yine de Türk futbolunun en istikrarlı kalecilerinden biri olarak anılır.

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2019’da futbolu bırakan Volkan Demirel, Fenerbahçe’den kopmadı. Aynı yıl teknik heyete katılarak yardımcı antrenörlük yaptı. Disiplini, bilgisi ve aidiyetiyle dikkat çekti.

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Sonrasında teknik direktörlüğe geçen Demirel, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Bodrum FK’yı çalıştırdı. Özellikle Hatayspor’daki başarısı, onu genç teknik adamlar arasında öne çıkardı.

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