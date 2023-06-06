Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması. Çarpıcı Atsu itirafı

The Athletich'e konuşan Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde;

"Bir, iki, üç hatta yüz kişi değil, herkes çığlık atıyormuş gibi hissettim. İnsanlar ağlıyordu, giysisiz insanlar, uzuvları olmayan insanlar, tam anlamıyla bir kaos vardı."

ATSU AÇIKLAMASI

"Sakatlığı nedeniyle iki aydır oynamıyordu, ama maçın başladığı hafta ofisime geldi ve oynamaya hazır olduğunu söyledi. Ona bunun şimdilik daha iyi olduğunu söyledim, çünkü başlamaya hazır değildi. Son 10 dakikada onu oyuna almaya karar verdik. Son dakika varken bir serbest vuruş bulduk ve ona orta yapmasını söyledim, ama takım arkadaşlarına şut atacağını söyledi ve güzel bir serbest vuruş kullanarak golü attı.

"Bir süredir oynayamadığı için golü atmasına çok sevindim. İyi bir oyuncuydu ama en önemlisi iyi bir insan, iyi bir karakterdi, herkese yardım ederdi. Çok büyük bir kalbi vardı. Maçtan sonra bana 'Ben oynamak istiyorum' dedi. Onu en son gördüğümde mutluydu. Sahadan da mutlu ayrıldı."

''DUVARIN BENİM ÜZERİME DÜŞMESİNİ BEKLEDİM''

"Sonrasında hep maçları analiz ederim, bu yüzden geç yattım. Yattıktan kısa bir süre sonra binanın sallanmaya başladığını hissettim. Normalde bu tür sarsıntılar yaşadığım için normal olduğunu düşündüm, ancak bu sefer zemin aşağı yukarı gidip geliyordu.

“Eşim doğruca dokuz yaşındaki kızıma gitti, ben beş yaşındaki kızımızı almaya gittim. O kadar korkmuşlar ki, ne olduğunu anlamıyorlardı. Deprem 1 dakika 40 saniye sürdü ki bu çok uzun bir süre. Yapabildiğim tek şey kızımın üzerinde kalas pozisyonunda uzanmaktı, eğer duvar düşerse onu korumak ve duvarın onun değil benim üzerime düşmesini istedim.”

''ARKADAŞLARIMIZIN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜK''

"Binaları ters döndü ve binanın arka tarafındaki insanların çoğu öldü. Kulüpteki diğer arkadaşlarım ve meslektaşlarımdan bazıları cephedeydi ve dışarı çıkmayı başardılar. O kadar hızlı yayılan bir şeydi ki gerçekten inanılmazdı. Biri Atsu'yu gördüğünü söyledi. Doğru olmadığını biliyorduk, çünkü neredeyse her sabah binalara gidiyordum ve oraların durumu çok kötüydü. Taner'i bulduklarını söyleyen bir hastaneden telefon aldım ve morga gittim. Ceset torbasını açtıklarında, o kişinin Taner olduğunu söylemek zorunda kaldım. Birçok insan için bu şekilde aradılar ve morga gidip arkadaşlarımızın cansız bedenlerini gördük."

"Depremden sonra hiçbir şey çalışmıyordu. Telefon yoktu, Wİ-Fİ yoktu. Her şey bir anda durdu. İnsanlara neler olduğunu bildirmek için son şansımız sosyal medyaydı. Ben de video çektim ve gönderdim. O anda videonun insanlara ulaşıp ulaşmadığından bile emin değildim. Futbolcuyken hep başarı için savaştım. Sonra yine başarılı olmak için uğraştım. İnsanlar, ben videoyu attıktan sonra daha fazla harekete geçti. Videodan önce sanki kimse gelmeyecekmiş gibi hissettim."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

“Eğer başka bir takıma gidersem tek bir takıma giderim ve bu da Fenerbahçe olur, ama ben Hataylıların tekrar mutlu olmasını istiyorum. Ancak, şimdilik burada kalmak istiyorum. En önemlisi şu anda burada olmak. Şimdi yeni sezona, yeni oyuncularla, yeni stadyumla ve yeniden başlamak için hazırlıklarımı yapıyorum. Şu anda Mersin'deyiz ve burası güzel bir şehir. Birçok Hataylı taraftar da Mersin'e gelebilir."