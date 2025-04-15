Volkan Demirel’den Fenerbahçe kehaneti

Teknik adam ve yorumcu Volkan Demirel Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı ile ilgili konuştu. İki takımın kalan maçlarına dikkat çeken Demirel, sarı lacivertlilerin avantajlı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe’nin kalan maçlarını kazanmasını bekleyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın ise kendi sahasında zorlanmayacağını söyledi.

Volkan Demirel’in Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Ben, Fenerbahçe'nin takılacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. 7 maç kaldı. İyi takımlarla oynayacak.

Kayserispor ve Gaziantep FK'nin yükselişi var. Beşiktaş konum ve durum olarak kötü ama yine de Beşiktaş'tır.

Başakşehir bence ligin en iyi takımlarından bir tanesi, zor maç. Eyüpspor maçı zor maç. Bir tek Hatay burada büyük ihtimal küme düştü çünkü orada bir rahat deplasman olabilir. Sonra Konya...

Konya'nın fikstürdeki durumuna göre Konya maçı da zor olabilir. Ben, Fenerbahçe'nin 7 maçını da kazanacağını düşünüyorum.

Galatasaray'ın iç sahada zorlanacağını düşünmüyorum. Trabzonspor ve Göztepe maçları bilhassa Trabzonspor maçı, Fatih Hoca'dan ötürü söylüyorum bunu Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir."