Volkan Demirel'den Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: Böyle bir şey olabilir mi ya, kime ne mesaj veriyorsun?

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Volkan Demirel'den Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: Böyle bir şey olabilir mi ya, kime ne mesaj veriyorsun?

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesindeki en kritik maç olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın maç sonu yaptığı paylaşıma Volkan Demirel'den sert bir tepki geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın "Düdüklerin efendisi" paylaşımına Galatasaray'ın arka planda "Ninni" çalan, "Şşş… Şşş… Şşş…" ifadelerini ve ağlayan emojiyle verdiği cevaba Volkan Demirel tepki gösterdi.

Volkan Demirel'in TV100 ekranlarında paylaşımla ilgili yaptığı değerlendirme şu şekilde:

"Bu nedir ya! Kaç yaşındasınız abi siz? Bir yerde daha böyle paylaşım gördüm bunlar çok basit şeyler abi. Bunlar nedir ya! Bunları kim yapıyorsa yarın tutmam bunları biliyor musun? Yarın kulüpten gönderirim kimse. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiç fark etmez. Böyle bir paylaşım mı var? Git çocuğunu salla uyut o zaman abi. Böyle bir şey olabilir mi ya! Ben buna gülüyorum abi. Kime ne mesaj veriyorsun? Senin galibiyetinin değerini düşürür bu biliyor musun? Saçmalık."

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

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