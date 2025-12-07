Gençlerbirliği'nde dün yapılan seçimin ardından yeni başkan Arda Çakmak oldu. Eski başkan Mehmet Kaya, seçimden çekilmişti. Bu gelişmenin ardından Başkent ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel'den beklenmedik bir hamle geldi.

VOLKAN DEMİREL MEHMET KAYA GİDİNCE İSTİFA KARARI ALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre: Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa etme kararı aldı.

Öte yandan Sözcü'de yer alan haberde ise Demirel'in, "Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum." dediği öne sürüldü.

GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başında şu ana kadar 5 mücadeleye çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.