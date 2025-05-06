Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya ağır sözler!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk umutlarını neredeyse tamamen bitirdi. Bu sonucun ardından takımda hedef haline gelen Jose Mourinho için Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında çarpıcı sözler kullandı.

VOLKAN DEMİREL'DEN JOSE MOURINHO'YA SALVOLAR

Volkan Demirel, Mourinho'nun istifa etmesi gerektiğini savunarak, "Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye olmaz. Fenerbahçeli değiller. Ben kendim hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım. 4 maç kaldı, Fenerbahçe'nin iki kalecisi de 20 maç üstü oynamış, iki santrforu da 20 maç üstü oynamış. Bu takımın birinci santrforu kim? Birinci kalecisi kim? Hep bir soru işareti var." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SESLENDİ

Taraftarların, Portekizli teknik adamı istifa ettirmesi gerektiğini söyleyen Demirel, şu açıklamalrına "Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Bu para büyük para. Bu parayı yönetimde kim olursa olsun, Fenerbahçe ödeyecek. Mourinho bugün Fenerbahçe'nin birinci sorunudur. 'Çok yoruldum' dedi. Ne gördün ki yoruldun? İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor." sözleriyle devam etti.