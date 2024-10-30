Volkan Demirel'den o oyuncu için çarpıcı sözler: Galatasaray'ın oyuncusu değil, verilen para fazla

Volkan Demirel, Galatasaray-Beşiktaş derbisini ve gündemi Asist Analiz'de değerlendirdi.

Galatasaray'ın sağ bekine değinen Volkan Demirel, sağlam olduğu sürece söz konusu bölgede devre arasına kadar Kaan Ayhan'ın oynacağını belirtti.

VOLKAN DEMİREL'DEN JELERT SÖZLERİ

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jeler için dikkat çeken ifadeler kullanan Volkan Demirel, "Jelert bence Galatasaray'ın oyuncusu değil. Ben verilen bonservis olarak değil de yaptığı işe göre söylüyorum. Jelert'in Galatasaray kadrosunun içinde olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Verilen para da fazla." dedi.

Aynı programda konuşan Ümit Davala ise Jelert'in tamamen kenarda bırakılacak bir oyuncu olmadığını belirtti. Davala, Jelert'te biraz daha ısrar edilmesinin gerektiğini ve oyuncunun ilerleyen haftalarda daha çok şans bulacağını dile getirdi.

Öte yandan Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili de konuşan Ümit Davala, "Yunus Akgün şu anda transfer olacak seviyede değil. Sezon sonuna kadar beklemek lazım. Şu anda iyi yolda, iyi gidiyor ama sezon sonunda da Galatasaray'da devam etmesi gerekiyor. Seneye Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynama ihtimali de yüksek" sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel ise Yunus Akgün için "Bu seneyi bitirir sonra gider" ifadelerini kullandı.