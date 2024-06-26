Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından, teknik direktör Volkan Demirel'in vefat eden babası Ali Naci Demirel son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel dün vefat etmişti. Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Naci Demirel bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Ali Naci Demirel için Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Volkan Demirel ve ailesi, taziyeleri kabul etti.

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Cenaze namazına futbol camiasından eski milli oyuncular Emre Belözoğlu ile Tümer Metin'in de arasında yer aldığı birçok isim katıldı.

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Burak Çağlan Kızılhan da cenazede yer aldı.

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71 yaşında vefat eden Ali Naci Demirel'in cenazesi Beykoz'daki Görele Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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