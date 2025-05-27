Volkan Demirel'den sürpriz Fenerbahçe çıkışı: 'Çok istiyorum ama...'

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon Mourinho'nun yardımcısı olabileceği öne sürülen kulübün efsanelerinden Volkan Demirel, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

A Spor'a konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmayı çok istediğini belirterek, "Bu işler nasip. Ben de orada olmak çok istiyorum ama her şeyin zamanı var. Doğru zamanı beklemek lazım. 'Ne eksik?' diye sorarsan cevabı buradan sana söyleyemem" dedi.

43 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Galatasaray'da kiralık oynayan ve attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Nijeryalı forvet Osimhen'le ilgili ise şunları söyledi:

"Ben zaten böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında da hangi futbolcuların nasıl başarılı olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde de çok başarılı olacağını söyledim ki bunda da haklı çıktım."