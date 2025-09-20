Volkan Demirel’den Tedesco yorumu: “İsteyen adama Allah verir”

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu getirmişti. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Volkan Demirel, Tedesco hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“GENÇ VE AÇ BİR TEKNİK ADAM”

Volkan Demirel, Tedesco’nun enerjisinin ve isteğinin Fenerbahçe’ye olumlu yansıyabileceğini belirterek “Genç olması ve aç olması... Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor. İsteyen adama da Allah her zaman verir” ifadelerini kullandı.

“ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERECEK”

Başarı için sabırlı olunması gerektiğini söyleyen Demirel, “Başarılı olur ya da olmaz, bunu zaman gösterecek. Türkiye’de sonuçlar çok önemli. İki maç berabere kalınca başarısız olunuyor, bir maç kazanınca başarılı olunuyor. Böyle denklem kurulmaması gerekiyor. Zaman bize her şeyi gösterecek” diye konuştu.