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Bağrına bastılar. Volkan Demirel'e Beşiktaş'lı taraftardan anlamlı mesaj

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Beşiktaş'lı taraftarlar sahip çıktı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:30
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Volkan Demirel'e Beşiktaş'lı taraftarlardan destek

Bağrına bastılar. Volkan Demirel'e Beşiktaş'lı taraftardan anlamlı mesaj
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6 şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde başta Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremin etkisi görüldü.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Demirel, "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Konuşmakta zorlanan Demirel, "Kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin." derken gözyaşlarını tutamadı.

BEŞİKTAŞ'LI TARAFTARLAR SAHİP ÇIKTI

Bu canlı yayından sonra Volkan Demirel'e destek ve mesaj yağmuru geldi.

Beşiktaş'lı taraftarlar da Volkan Demirel'e sahip çıktı. Sosyal medyada eski milli kaleciye destek mesajları atıldı.

Bir Beşiktaş'lı taraftar gönderisinin altına "Seneler boyu sana karşı en ağır eleştiriler yaptım. Sosyal medya üzerinden direkt seni etiketleyerek asla hakaret etmeden eleştirilerde bulundum. Kimi zaman canlı olarak gittiğim deplasman maçlarında uzaktan duyacağın şekilde sana haykırdım. Sana öfkelendim. Öfkemi kustum. Yazdım, çizdim. Ama yaşanan bu son felaketin depremin ilk gününde canlı yayın yaparak çağrıda bulunman ve o gözyaşlarından sonra kardeşimsin. Bu saatten sonra futbola da spora da kibrit suyu! Tüm hatay halkının kardeşisin bundan sonra. Sağ ol, Var ol. Allah seni ailene bağışlasın" ifadelerini kullandı.

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Adanalıyığ
8.02.2023 19:34
İşte Beşiktaş asaleti.  
 
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