Volkan Demirel’e Süper Lig’den talip çıktı. Görüşmeye başladılar

Süper Lig’ê tarihinde ilk kez yükselen Bordum FK ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Ege ekibi, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yolları ayrıldı. Son olarak Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Bodrum FK, Süper Lig’de 10 puan ile 13. sırada yer alıyor.

???? Bodrumspor, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) October 29, 2024

VOLKAN DEMİREL’E TALİP OLDULAR

Bodrum FK ile ilgili dikkat çeken bir haberde yeni teknik direktör seçimi ile ilgili oldu. Yağız Sabuncuoğlu yaptığı paylaşımda Bodrum FK’nın Volkan Demirel’i istediği ve resmi görüşmelere başladıklarını aktardı.

Bodrumspor, Volkan Demirel ile resmi görüşmelere başladı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) October 29, 2024

2022'nin eylül ayında Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, 2024'ün mayıs ayında ise kulüpten ayrılmıştı. Demirel, mayıs ayından bu yana takım çalıştırmıyor. Demirel, bir süredir yorumculuk yapıyor.