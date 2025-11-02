Bir süredir boşta olan ve bu süreç içerisinde spor yorumculuğu yapan teknik direktör Volkan Demirel , sürpriz bir karar alarak, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ne imza atmıştı. Kırmızı-siyahlı camia ve taraftarların başarılı olacağına çok inanadığı Volkan Demirel büyük bir yıkım yaşadı.

VOLKAN DEMİREL İLK MAÇINDA KAYIP

Volkan Demirel, yeni takımının başında ilk maçına ligin bu sezonki flaş ekiplerinden biri olan Göztepe karşısında çıktı. Mücadeleyi İzmir ekibi tek golle kazanırken, Volkan Demirel’de ilk maçında mağlubiyet yaşamış oldu. İzmir deplasmanında mutlak 3 puan hayali kuran 44 yaşındaki çalıştırıcı büyük bir şoka uğramış oldu.

VOLKAN DEMİREL ŞUBAT AYINDAN BU YANA BOŞTAYDI

Volkan Demirel, şubat ayından bu yana herhangi bir takım çalıştırmıyordu. Başarılı teknik adam son olarak geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK’de görev yapmış ve Ege ekibinden şubat ayında ayrılmıştı.