Volkan Demirel'in Fenerbahçe ve Jose Mourinho kararı

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in Jose Mourinho'nun yardımcılığı için öne çıkan isimlerden biri olduğu iddia edilmişti. Demirel Asist Analiz YouTube kanalına açıklama yaptı.

"KAFA GÖZ GİRERİM SIKINTI YOK"

Volkan Demirel, hakkındaki "Fenerbahçe’ye yardımcı hoca ya da sportif direktör olarak geleceği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Ne Ali Koç’un ne de benim iknaya ihtiyacım var" diyen Demirel, Fenerbahçe’nin kendisi için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Fenerbahçe benim ailem. Ben, Volkan olduysam Fenerbahçe sayesinde oldum. Ateşten gömlek de giyerim, kafa göz de girerim, sıkıntı yok. Başarılı olurum olmam, onu bilemem ama mücadelemi veririm. Her şeyimle, bütün bedenimle veririm."

"MOURINHO'NUN YARDIMCISI OLMAM"

Fenerbahçe’ye bir gün mutlaka döneceğini ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğinin zamanla belli olacağını söyleyen Demirel, "Herkesin isteği var ‘Volkan orada olsun’ diye. Emin olun, ben sizden daha çok istiyorum. Uzun yıllar yapacağım bu işi. Şu an bunun için hazırlanıyorum" dedi.

Ancak Demirel, sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük konusundaki tutumunu da netleştirdi: "Sportif direktörlüğü hiç düşünmüyorum. Yardımcı antrenörlüğü de yapamam şu saatten sonra... Mourinho ile yapmam."