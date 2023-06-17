Volkan Demirel'in Fenerbahçe yanıtı taraftarı heyecanlandırdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da kulübün yeni teknik direktörünün Türk olacağını açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından gündeme gelen isimlerden biri de Sarı-Lacivertlilerin eski kalecisi ve şu anda Hatayspor'un başında bulunan Volkan Demirel oldu.

Demirel, Fenerbahçe ile adının geçmesinin ardından açıklamada bulundu.



Sabah'a konuşan Volkan Demirel, "Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda." dedi.

Genç teknik adam, "Yönetimden sizi arayan oldu mu?" sorusuna ise, "Hayırlısı olsun" cevabını verdi.

Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

41 yaşındaki teknik adam daha sonra ise Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.