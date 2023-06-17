Volkan Demirel'in Fenerbahçe yanıtı taraftarı heyecanlandırdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon kulübün başında Türk teknik adam olacağını açıklamasının ardından gözler Volkan Demirel'e çevrildi. Demirel, yaptığı açıklamanın ardından Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Volkan Demirel'in Fenerbahçe yanıtı taraftarı heyecanlandırdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da kulübün yeni teknik direktörünün Türk olacağını açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından gündeme gelen isimlerden biri de Sarı-Lacivertlilerin eski kalecisi ve şu anda Hatayspor'un başında bulunan Volkan Demirel oldu.

Demirel, Fenerbahçe ile adının geçmesinin ardından açıklamada bulundu.

Sabah'a konuşan Volkan Demirel, "Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda." dedi.

Genç teknik adam, "Yönetimden sizi arayan oldu mu?" sorusuna ise, "Hayırlısı olsun" cevabını verdi.

Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

41 yaşındaki teknik adam daha sonra ise Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Fransa'da 5,8 büyüklüğündeki depremde evler ciddi hasar gördü Dünya
Fransa'da 5,8 büyüklüğündeki depremde evler ciddi hasar gördü
Ünlü rapçi Eminem kayınpeder oldu Magazin
Ünlü rapçi Eminem kayınpeder oldu
Uzmanı açıkladı: Şah damarı darlığı sinsi bir hastalıktır Sağlık
Uzmanı açıkladı: Şah damarı darlığı sinsi bir hastalıktır
Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi Siyaset
Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi
Buse Varol fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı Magazin
Buse Varol fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı
Şarkıcı Metin Arolat şimşekleri kaydetti Magazin
Şarkıcı Metin Arolat şimşekleri kaydetti