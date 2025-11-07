Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği Başakşehir'i konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Thalisson'un 35. dakikada attığı golle ev sahibi Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle geçilirken Başakşehir devre dönüşü Shomurodov ile 46'da skora eşitliği getirdi.
Başkent ekibi Niang'ın 53'üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle karşılaşmada yeniden öne geçti.
Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Gençlerbirliği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı ve puanını 11'e yükseltti.
Bu sonuçla 3 maçlık yenilmezlik serisi (3G,1B) sona eren Başakşehir ise 13 puanda kaldı.