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Volkan Demirel'in Hatayspor'u yükselişe geçti. Tek rakibi Fenerbahçe

1 puandayken aldığı Hatayspor'u yükselişe geçiren Volkan Demirel harika bir istatistik yakaladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 09:21
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Volkan Demirel'in Hatayspor'daki istatistiği dikkat çekiyor

Volkan Demirel'in Hatayspor'u yükselişe geçti. Tek rakibi Fenerbahçe
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İlk 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Hatayspor, Volkan Demirel teknik direktörlük görevine geldikten sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı. Genç hoca yönetiminde çıktığı 7 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Hatayspor, bu periyotta ligde en fazla puan toplayan 2. takım oldu.

Zirvede Jorge Jesus’un Fenerbahçe'si bulunurken, Sarı-Lacivertliler 16 puan kazandı. 2. sıradaki Hatayspor’u, 11 puanlı Galatasaray ve Kayserispor takip ediyor.

Güney ekibini küme düşme potasından çıkartan Volkan Demirel’in ilk hedefi; Dünya Kupası arası sonrasında ilk 8 arasına girmek. Hatayspor, ara sonrası sırasıyla Giresunspor, Fenerbahçe (d), Ümraniye (d), Antalya ve Galatasaray’la (d) karşılaşacak.

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