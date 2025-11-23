İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin iki usta ismi Volkan Konak ve Edip Akbayram’ı özel bir konserle anıyor. “Volkan Konak ve Edip Akbayram Anma Konseri” 2 Aralık 2025 Salı akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

2025 yılının mart ayında hayatını kaybeden sanat dünyasının iki parlak yıldızı Volkan Konak ve Edip Akbayram yılın son günlerinde özel bir konserle anılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi düzenlenen gecede sahne alacak olan İzBB Metropol Orkestrası, Şef Şenol Şentürk yönetiminde iki değerli sanatçının unutulmaz eserlerini senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirecek. Konserde Merve Mete, Su Tamay, Çağrı Ergin, Hasan Karar ve Hüseyin Tolu solist olarak sahneye çıkacak.

ETKİNLİK ÜCRETSİZ

Konser, 2 Aralık 2025 saat 20.00’de AASSM Büyük Salon’da gerçekleştirilecek ve sanatseverler etkinliği ücretsiz izleyebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser, hem Edip Akbayram’ın toplumsal duyarlılıkla yoğrulmuş eserlerini hem de Volkan Konak’ın yüreklere dokunan yorumlarını farklı bir atmosferde yeniden yaşatmayı amaçlıyor.