Volkan Konak'ın ailesinden, hakaret içeren paylaşımlara suç duyurusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Konak'ın ailesinden, hakaret içeren paylaşımlara suç duyurusu

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ailesi, hakaret içerikli yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sahnedeyken hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ailesi, hakaret içerikli yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak dün, KKTC'de verdiği bir konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak'ın kaybı Türkiye'yi yasa boğdu.

Konak'ın ölüm haberinin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı troll hesapların Volkan Konak ile ilgili hakaret içeren yorumlarda bulunması tepki topladı.

Volkan Konak'ın ailesi, hakaret içerikli yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Konak ailesi açıklama yaptı.

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