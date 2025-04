Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren "Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak'ın ailesi, bu zor günlerinde kendilerine destek olanlar için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Aile mesajda, "Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle..." ifadeleri kullandı.