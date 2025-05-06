Volkan Konak’ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde KKTC'de hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ismi Mersin'in Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki Cumhuriyet Salonu'nda yaşatılacak.

"ADI 1500 KİŞİLİK CUMHURİYET SALONU'NA VERİLECEK"

Yenişehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis'teki toplantıda KKTC'de verdiği konseri sırasında hayatını kaybeden Karadeniz'in asi oğlu Volkan Konak'ın adının Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bulunan 1500 kişilik Cumhuriyet Salonu'na verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

"CUMHURİYET AŞIĞI BİR SANATÇIYDI"

Alınan kararla Mersin'in en büyük gösteri merkezinde bulunan salonun adı Volkan Konak Cumhuriyet Salonu olarak değiştirilirken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik. Her hafta binlerce kişinin geldiği salonda adını yaşatacağız. Kıymetli dostumuzu bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.