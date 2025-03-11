Volkanik hareketlilik gözleniyordu! Yanardağ patladı: 30 bin kişiye tahliye

Düzenleme: Kaynak: İHA
Volkanik hareketlilik gözleniyordu! Yanardağ patladı: 30 bin kişiye tahliye

Bir süredir volkanik hareketler gözlemlenmesi sebebiyle tedirginlik oluşturan Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı. Riskin artması durumunda 30 bin kişinin tahliyesi planlanıyor.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki 3 bin 763 metre yükseklikte olan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. En az 300 aile evlerinden tahliye edilirken, 30 bin kişinin tahliye riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

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Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Pazar gece saatlerinde başlayan volkanik hareketlilik nedeniyle, riskli bölgelerde yaşayan 300 aile evlerinden tahliye edildi.

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Başkent Guatemala City’nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında meydana gelen patlamanın ardından fışkıran lavlar ve oluşan kül bulutu amatör kameralara yansırken, yetkililer 30 bin kişinin tahliye riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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Şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tedbir amacıyla birçok okulun eğitime ara verdiği ve riskli yolların araç trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

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215 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İspanyolca "ateş" anlamına gelen ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak görülen Fuego Yanardağı’nda son olarak 2018 yılında büyük bir patlama meydana gelmiş, patlamada 215 kişinin hayatını kaybetmişti.

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