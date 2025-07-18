Volker Türk'ten Afganların ülkesine zorla gönderilmesi hakkında uyarı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu yıl, Afganların ülkelerine zorla geri gönderilmelerindeki artış uluslararası toplumun acilen dikkatini çekmesi gereken çok katmanlı bir insan hakları krizine yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk ise özellikle geri döndüklerinde yargılanma, haksız yere tutuklanma ya da işkence riski olan Afgan mülteci ve sığınmacıların zorla ülkelerine geri gönderilmelerinin "acilen durdurulması" çağrısı yaptı.

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Türk, "Bölgedeki ülkeler, Afganistan'a geri dönüşlerin gönüllü, güvenli, onurlu ve uluslararası hukuka uygun olmasını sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, son 7 ayda, İran ve Pakistan'dan en az 1,9 milyon Afgan'ın ülkesine geri döndüğünün ve İran'dan geri dönen 1,5 milyon kişinin yüzde 60'ının sınır dışı edilmek suretiyle ülkesine geldiği kaydedildi.