Otomotiv devi Volkswagen, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere Almanya, Dresden'deki üretim tesisinde araç imalatını durdurma kararı aldı. Bu hamle, şirketin 88 yıllık tarihinde Almanya topraklarındaki ilk üretim kapanışı olarak kayıtlara geçmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu tarihi kapanma kararı, Volkswagen'in küresel pazarda zorlu bir mali dönemden geçtiği bir zamanda geldi. Şirket, özellikle Çin pazarındaki zayıf seyir, Avrupa'da azalan talep ve ABD'deki gümrük vergilerinin Amerika satışları üzerindeki baskısı nedeniyle ciddi nakit akışı sıkıntılarıyla mücadele ediyor.

160 MİLYAR EUROLUK YATIRIM PLANI MERCEK ALTINDA

Volkswagen, aynı zamanda önümüzdeki beş yıllık süre zarfında planladığı yaklaşık 160 milyar euroluk yatırım bütçesini nasıl tahsis edeceği konusunda zorlanıyor. Benzinli motorlu araçların piyasada tahmin edilenden daha uzun süre varlığını sürdüreceği beklentisi, şirketin yatırım stratejilerine ek bir maliyet yükü getiriyor.

Şirketin her yıl yeniden gözden geçirilen yatırım bütçesi, son yıllarda dikkat çekici bir daralma gösterdi. Daha önce 2023-2027 dönemi için bu tutar 180 milyar Euro olarak açıklanmıştı.

NAKİT AKIŞI BEKLENTİSİ HAFİF POZİTİF, BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, daha önceki tahminlerde 2025 yılı için sıfıra yakın öngörülen net nakit akışının hafif pozitif gerçekleşebileceğini dile getirmişti. Ancak mali çevrelerdeki analistler, şirketin üzerindeki mali baskının 2026 yılında da devam edeceği yönündeki görüşlerini koruyor.