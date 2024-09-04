Volkswagen Almanya'daki fabrikalarını kapatıyor. Otomotiv devi iflasın eşiğinde

Düzenleme: Sinan Başhan
Volkswagen Almanya'daki fabrikalarını kapatıyor. Otomotiv devi iflasın eşiğinde

Alman devi Volkswagen, otomotiv endüstrisindeki olumsuzlukların kendi ülkesindeki fabrika kapatmalarını göz ardı edemeyeceğini, 1994'ten beri yürürlükte olan ve 2029'a kadar işten çıkarmaları yasaklayan iş koruma taahhüdünden vazgeçmesi gerektiğini açıkladı.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Avrupa otomotiv endüstrisi çok zorlu ve ciddi bir durum içerisinde" diye konuştu.

Avrupa pazarlarına yeni rakiplerin girmesini, Almanya'nın üretim yeri olarak kötüleşen konumunu ve "kararlı hareket etme" gerekliliğini gerekçe gösterdi.

Volkswagen Binek Araçlar Bölümü CEO'su Thomas Schaefer, maliyetleri düşürme çabalarının "sonuç verdiğini" ancak "karşı rüzgarların önemli ölçüde güçlendiğini" söyledi.

Avrupalı ​​otomobil üreticileri, ucuz Çin elektrikli otomobillerinin artan rekabetiyle karşı karşıya kalıyor.

Şirketin altı aylık sonuçlarına göre, 2026 yılına kadar 10 milyar avro tasarruf hedefine ulaşılamayacağı belirtildi.

Kapanışlar ve işten çıkarmalar etrafındaki tartışmalar şirketin temel markası Volkswagen'i ilgilendiriyor.

Ana markanın faaliyet geliri bir önceki yılki 1,64 milyar avrodan 966 milyon avroya geriledi.

Grupta ayrıca, Volkswagen'in ürettiği kitle pazarı araçlarına göre daha yüksek kâr marjlarına sahip olan lüks markalar Audi ve Porsche'nin yanı sıra SEAT ve Skoda da yer alıyor.

Şirket, zorunlu işten çıkarmaları önleyen erken emeklilik ve satın almalar yoluyla maliyetleri düşürmeye çalıştıysa da alınan önlemlerin efektif bir dönüşü olmadı.

Volkswagen'in fabrikaları veya iş güvencelerini etkileyen ek tedbirlerinin bir kaç gün içerisinde sendikalarla müzakere edileceği belirtildi.

DPA haber ajansının haberine göre fabrikanın kapatılması VW'nin 1988 yılında, Pensilvanya'daki Westmoreland Fabrikası'nın kapanmasından bu yana yaşanan ilk olay olacak.

VW'nin IG Metall Sanayi Sendikası'ndaki baş müzakerecisi Thorsten Groeger, sendikanın internet sitesinde yaptığı açıklamada, yönetimin yaklaşımının "sadece dar görüşlü olmakla kalmayıp tehlikeli de olduğunu, zira Volkswagen'in kalbini mahvetme riski taşıdığını" belirtti.

Şirketin üst düzey çalışan temsilcisi Daniela Cavallo, "Yönetim başarısız oldu... Sonuç, çalışanlarımıza, tesislerimize ve iş sözleşmelerimize saldırıdır" diye konuştu.

Şirketin yönetim kurulunda yer alan Aşağı Saksonya Eyalet Valisi Stephan Weil, şirketin harekete geçmesi gerektiğini kabul etti ancak Volkswagen'i maliyetleri düşürmek için alternatif yollara başvurarak fabrika kapatmaktan kaçınmaya çağırdı. Vali DPA haber ajansının bildirdiğine göre "Eyalet hükümetinin gözü şirketin üzerinde olacak" sözü verdi.

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