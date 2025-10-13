Volkswagen Ekim fiyat listesi
Volkswagen Ekim’de bayilere gelin diyor
Türkiye otomobil pazarının en çok satan markalarından olan Volkswagen fiyat listesini yayınladı. Asıl indirimli fiyatları görmek istiyorsanız bayilere gitmeniz gerekiyor.
Polo 1.0 80Ps Manuel Impression
1.765.000 TL
Polo 1.0 95Ps Manuel Life
1.985.000 TL
Polo 1.0 95Ps Dsg Life
2.130.000 TL
Polo 1.0 95Ps Dsg Style
2.572.000 TL
Taigo 1.0 95Ps Manuel Life
1.886.000 TL
Taigo 1.0 116Ps Dsg Life
2.205.000 TL
Taigo 1.0 116Ps Dsg Style
2.622.000 TL
Taigo 1.0 116Ps Dsg R-Line
2.735.000 TL
Taigo 1.5 150Ps Dsg Style
2.792.000 TL
Taigo 1.5 150Ps Dsg R-Line
2.986.000 TL
Golf 1.5 116Ps Manuel Impression
2.022.000 TL
Golf 1.5 116Ps Dsg Life
2.535.000 TL
Golf 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Life
3.112.000 TL
Golf 1.5 116Ps Dsg Style
2.860.000 TL
Golf 1.5 150Ps Dsg Style
3.040.000 TL
Golf 1.5 150Ps Dsg R-Line
3.243.000 TL
Golf 2.0 Tsi 265Ps Dsg GTI
4.659.000 TL
Golf 2.0 Tsi 333Ps 4x4 R
6.324.000 TL
T-Roc 1.5 150Ps Dsg life
2.384.000 TL
T-Roc 1.5 150Ps Dsg Style
2.820.000 TL
T-Roc 1.5 150Ps Dsg R-Line
3.141.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg Life
3.287.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg Life 7Koltuk
3.376.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg Elegance
4.204.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg Elegance 7Koltuk
4.298.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg R-Line
4.485.000 TL
Tayron 1.5 150Ps Dsg R-Line 7Koltuk
4.579.000 TL
Id.4 125Kw Elektrik Pure
2.387.000 TL
Passat 1.5 150Ps Dsg Impression
3.227.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Impression
3.462.000 TL
Passat 1.5 150Ps Dsg Business
3.664.000 TL
Passat 1.5 150Ps Dsg Elegance
4.281.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Elegance
4.272.000 TL
Passat 1.5 150Ps Dsg R-Line
4.400.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 272Ps Dsg R-Line
4.649.000 TL
Passat 2.0 Tdi 193Ps 4x4 Dsg Elegance
6.460.000 TL
Passat 2.0 Tsi 265Ps 4x4 R-Line
6.498.000 TL
Passat 2.0 Tdi 193Ps 4x4 R-Line
6.616.000 TL
Id.7 210Kw Elektirik Pro S
4.177.000 TL
Touareg V6 3.0 Tdi 286Ps 4x4 Elegance
10.143.000 TL
Touareg V6 3.0 Tdi 286Ps 4x4 R-Line
10.660.000 TL
Tiguan 1.5 150ps Dsg Life
3.049.000 TL
Tiguan 1.5 150ps Dsg Elegance
3.727.000 TL
Tiguan 1.5 150ps Dsg R-Line
4.184.000 TL
Tiguan 2.0Tdi 193Ps 4x4 Elegance
5.609.000 TL
Tiguan 2.0Tdi 193Ps 4x4 R-Line
5.935.000 TL