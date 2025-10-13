Yeniçağ Gazetesi
Volkswagen Ekim'de bayilere gelin diyor

Volkswagen Ekim'de bayilere gelin diyor

Türkiye otomobil pazarının en çok satan markalarından olan Volkswagen fiyat listesini yayınladı. Asıl indirimli fiyatları görmek istiyorsanız bayilere gitmeniz gerekiyor.

Volkswagen Ekim fiyat listesi

Polo 1.0 80Ps Manuel Impression
1.765.000 TL

Polo 1.0 95Ps Manuel Life
1.985.000 TL

Polo 1.0 95Ps Dsg Life
2.130.000 TL

Polo 1.0 95Ps Dsg Style
2.572.000 TL

Taigo 1.0 95Ps Manuel Life
1.886.000 TL

Taigo 1.0 116Ps Dsg Life
2.205.000 TL

Taigo 1.0 116Ps Dsg Style
2.622.000 TL

Taigo 1.0 116Ps Dsg R-Line
2.735.000 TL

Taigo 1.5 150Ps Dsg Style
2.792.000 TL

Taigo 1.5 150Ps Dsg R-Line
2.986.000 TL

Golf 1.5 116Ps Manuel Impression
2.022.000 TL

Golf 1.5 116Ps Dsg Life
2.535.000 TL

Golf 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Life
3.112.000 TL

Golf 1.5 116Ps Dsg Style
2.860.000 TL

Golf 1.5 150Ps Dsg Style
3.040.000 TL

Golf 1.5 150Ps Dsg R-Line
3.243.000 TL

Golf 2.0 Tsi 265Ps Dsg GTI
4.659.000 TL

Golf 2.0 Tsi 333Ps 4x4 R
6.324.000 TL

T-Roc 1.5 150Ps Dsg life
2.384.000 TL

T-Roc 1.5 150Ps Dsg Style
2.820.000 TL

T-Roc 1.5 150Ps Dsg R-Line
3.141.000 TL

Tayron 1.5 150Ps Dsg Life
3.287.000 TL

Tayron 1.5 150Ps Dsg Life 7Koltuk
3.376.000 TL

Tayron 1.5 150Ps Dsg Elegance
4.204.000 TL

Tayron 1.5 150Ps Dsg Elegance 7Koltuk
4.298.000 TL

Tayron 1.5 150Ps Dsg R-Line
4.485.000 TL

Tayron 1.5 150Ps Dsg R-Line 7Koltuk
4.579.000 TL

Id.4 125Kw Elektrik Pure
2.387.000 TL

Passat 1.5 150Ps Dsg Impression
3.227.000 TL

Passat 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Impression
3.462.000 TL

Passat 1.5 150Ps Dsg Business
3.664.000 TL

Passat 1.5 150Ps Dsg Elegance
4.281.000 TL

Passat 1.5 eHybrid 204Ps Dsg Elegance
4.272.000 TL

Passat 1.5 150Ps Dsg R-Line
4.400.000 TL

Passat 1.5 eHybrid 272Ps Dsg R-Line
4.649.000 TL

Passat 2.0 Tdi 193Ps 4x4 Dsg Elegance
6.460.000 TL

Passat 2.0 Tsi 265Ps 4x4 R-Line
6.498.000 TL

Passat 2.0 Tdi 193Ps 4x4 R-Line
6.616.000 TL

Id.7 210Kw Elektirik Pro S
4.177.000 TL

Touareg V6 3.0 Tdi 286Ps 4x4 Elegance
10.143.000 TL

Touareg V6 3.0 Tdi 286Ps 4x4 R-Line
10.660.000 TL

Tiguan 1.5 150ps Dsg Life
3.049.000 TL

Tiguan 1.5 150ps Dsg Elegance
3.727.000 TL

Tiguan 1.5 150ps Dsg R-Line
4.184.000 TL

Tiguan 2.0Tdi 193Ps 4x4 Elegance
5.609.000 TL

Tiguan 2.0Tdi 193Ps 4x4 R-Line
5.935.000 TL

